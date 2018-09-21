مشاجرة عائلية تنتهي بمصرع الزوجة
لقيت زوجة مصرية ثلاثينية مصرعها إثر تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها بسبب خلافات عائلية داخل منزل العائلة.
وتلقت الشرطة المصرية بلاغًا يفيد بوورد المدعوة ” منى .ا.ا ” 32 سنة ربة منزل ،مصابة بكسور فى أماكن متفرقة من جسدها.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي لضبط الجاني، وأفادت التحريات الأمنية مقتل ربة المنزل لتعرضها للضرب والعنف والقسوة على أيدي زوجها بسبب خلافات عائلية تسبب فى سقوط الزوجة من أعلى سلالم المنزل.
ونجحت الشرطة في إلقاء القبض على الجاني وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على الجثة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 474 ] نشر منذ 1 ساعة
احترم عقولنا…. واحوالنا ….ولا تأتي بأخبار الدول التي ليس لنا بها شأن لو سمحتو
احترمو عقول متابعينكن
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19726 ] نشر منذ 52 دقيقة
بما ان العقاب في مصر هو السجن فهذا لن يكون رادع لارتكاب مثل هذه الجرائم