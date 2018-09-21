مشاجرة عائلية تنتهي بمصرع الزوجة

القاهرة(صدى):

لقيت زوجة مصرية ثلاثينية مصرعها إثر تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها بسبب خلافات عائلية داخل منزل العائلة.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغًا يفيد بوورد المدعوة ” منى .ا.ا ” 32 سنة ربة منزل ،مصابة بكسور فى أماكن متفرقة من جسدها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي لضبط الجاني، وأفادت التحريات الأمنية مقتل ربة المنزل لتعرضها للضرب والعنف والقسوة على أيدي زوجها بسبب خلافات عائلية تسبب فى سقوط الزوجة من أعلى سلالم المنزل.

ونجحت الشرطة في إلقاء القبض على الجاني وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على الجثة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .