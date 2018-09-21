حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات مناطق جازان ، عسير، الباحة ، مكة المكرمة و المدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها .

كما تبقى السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تخللها سحب رعدية على مناطق حائل ,الجوف وتبوك، وتزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة و لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.