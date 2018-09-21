بالفيديو.. مجرم يقتل زوجته ويضع جثتها في حقيبة بعدما طلبت الطلاق منه

موسكو(صدى):

التقطت كاميرات المراقبة بأحد الشوارع في روسيا، مقطع فيديو لرجلًا يحمل حقيبة كبيرة وبها جثة زوجته.

وقتل الرجل زوجته البالغة من العمر 37عامًا شنقًا، بسبب طلبها للطلاق، وحمل جثتها في حقيبة ووضعها في سيارة للأجرة كانت تنتظره بالمكان.

وكانت قد تلقت قوات الشرطة بلاغًا من والد الضحية يفيد اختفائها، وبعد التحريات ومتابعة كاميرات المراقبة بالمنطقة، تبين أن زوجها قام بقتلها والتخلص منها.

