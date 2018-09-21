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  • نشر : منذ 27 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو.. منزل يشهد حرائق متكررة دون سبب.. وشكوك حول ” الجن “

بالفيديو.. منزل يشهد حرائق متكررة دون سبب.. وشكوك حول ” الجن “
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول ،حدوث تلفيات في أثاثات منزل أحد المواطنين بحي الخانسة في مكة المكرمة، بسبب اشتعال النيران أكثر من مرة.

واشتعلت النيران أكثر من 4 مرات خلال اليومين الماضيين، متسببة في حدوث تلفيات في المفروشات والأثاثات بلغت قيمتها أكثر من 20 ألف ريال .

ولم يتم معرفة سبب اندلاع الحرائق بشكل متكرر حتى الآن، بينما تشك الأسرة في العاملة المنزلية فلبينية الجنسية، بأنها السبب في اشتعال النيران ، أو أن يكون السبب ” الجن ” أيضا .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 54418 ] نشر منذ 19 دقيقة

الله يكفينا الشر ومسبباته ومن به شر ,, آمين ,,

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