أربعيني يتعرض لسرقة مجوهرات قيمتها 400 ألف ريال
تعرض مواطن أربعيني، لسرقة مجوهرات قيمتها 400 ألف ريال من منزله بحي النزهة في محافظة جدة.
وتلقت الجهات الأمنية بجدة، بلاغًا من مواطن يدّعي سرقة ساعة ومجوهرات تقدر قيمتها بـ 400 ألف ريال من داخل غرفته الخاصة.
وأفاد المواطن بأنه بعد عودته لمنزله ، قام بتفقد الخزنة الموجودة داخل غرفة نومه، ولم يعثر على مجوهراته، فيما لم تظهر على الخزنة أي عبث أو تحطيم، أو حتى عبث ببوابة الفيلا التي يسكنها.
وأشار إلى أن مفتاح الخزنة كان موجودًا في درج الدولاب داخل الغرفة، فيما لا تزال شرطة النزهة تحقق في الحادثة لمعرفة وكشف ملابساتها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34095 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا أنصح إي مواطن
يمتلك بيت
يقوم كاميرات
يخي أنت شاري ولا معمر بمبلغ وقدرة
وقفت على ثلاثه ولا أربعة الف وسائل حماية😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34095 ] نشر منذ 1 ساعة
في معظم البلدان في الخارج
البيت كله كاميرات
حتى الباب مايفتح الا برقم سري
إذا غلطت باالرقم
أشتغل جرس الأنذار
ثواني الا والدوريات عندك
لأن أجهزة السلامة والحماية عندهم مرتبطة بمراكز الشرطة
وحن هنا
رابط شداد الكيلون بسلك ملابس
حياكم الله تفضلو ي حرامية
المال سايب ومحد حولكم
والله جد😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34095 ] نشر منذ 1 ساعة
بس الأخطاء موجوده حتى عندهم في أمريكا
يحط لك رقم سري مشفر على الباب
ويزرع شجرة هذا كبرها تحت الطاقة🏡
يعني تسلق😂😂
وسير على قلبك💑😉
زائر الغربي[ عدد التعليقات: 1798 ] نشر منذ 1 ساعة
الخزنه برقم سري غير المفتاح بعدين وش فائده الخزنه اذا المفتاح في الدولاب الحرص واجب فيه مبالغ
zezu[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 59 دقيقة
تأكد من عوالك..