أربعيني يتعرض لسرقة مجوهرات قيمتها 400 ألف ريال

نايف السالم(صدى):

تعرض مواطن أربعيني، لسرقة مجوهرات قيمتها 400 ألف ريال من منزله بحي النزهة في محافظة جدة.

وتلقت الجهات الأمنية بجدة، بلاغًا من مواطن يدّعي سرقة ساعة ومجوهرات تقدر قيمتها بـ 400 ألف ريال من داخل غرفته الخاصة.

وأفاد المواطن بأنه بعد عودته لمنزله ، قام بتفقد الخزنة الموجودة داخل غرفة نومه، ولم يعثر على مجوهراته، فيما لم تظهر على الخزنة أي عبث أو تحطيم، أو حتى عبث ببوابة الفيلا التي يسكنها.

وأشار إلى أن مفتاح الخزنة كان موجودًا في درج الدولاب داخل الغرفة، فيما لا تزال شرطة النزهة تحقق في الحادثة لمعرفة وكشف ملابساتها.