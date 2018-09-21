تفاصيل جديدة يكشفها محامي المتهمين بإحراق سيارة ” سيدة الجموم “
قال محامي المتهمين في قضية إحراق مركبة ” سيدة الجموم ” سلمى البركاتي، إن موكليه لا يعارضان قيادة المرأة للسيارة، نافيًا علاقتهما بحريق المركبة.
وأشار المحامي إلى أن السيارة كانت تقف تحت أعمدة تيار كهربائي ما قد يكون سببا لاحتراقها، نتيجة تطاير شرر ومساهمة العوامل المساعدة من العطور الموجودة بالمركبة في تفاقم الحريق.
وأوضح أنه قدم مذكرات جوابية على الدعوى، وعليه أطلق سراح المتهمين بالأمر القضائي استنادا للمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية.
ويقول المحامي : ” بما أن القضية بنيت على أن المدعى عليهما يعارضان قيادة المرأة للسيارة وأنهما أتلفا مركبتها والتشهير بها، فإن هذا غير صحيح بأكمله ولا يوجد عليهما أدلة يستند عليها لإدانتهما ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19726 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني هل كيف اذا تم اتهامهم بحرق السياره ؟
يعني تم ايقافهم وسجنهم بدون دليل مادي ؟
الواقع[ عدد التعليقات: 6487 ] نشر منذ 43 دقيقة
سبحان الله كيف تغيير التمر إلى عدس
ابن المدينة[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 23 دقيقة
يلا ارفع دعوة ضدها ازعاج سلطات و تحميلها جميع اتعاب المحامي وتعويض مادي للمدعين عليهم و إستراجاع السيارة …عشان تعرفي معنى كلمة من عفى و اصلح اجره على الله ( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ )
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 9 دقائق
اول تم احراق عن طريق فعل فاعل وبدليل الذي بلغ صاحبة المركبه رائحته ديزل الان ضغط عالي وعطور كيف جت علما ان البصمات تمحى مع الحريق