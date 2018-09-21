بشكل نهائي.. اتحاد الكرة يعتذر عن إقامة مباراة الهلال والأهلي المصري
أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا رسميًا، للاعتذار عن إقامة مباراة الهلال والأهلي المصري بصورة نهائية.
وذكر اتحاد الكرة في بيانه : ” يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يعرب عن أسفه لما ورد في بيان النادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر التي تجمع بين بطلي الدوري في البلدين الشقيقين ” .
وأوضح أن البيان الصادر من الأهلي المصري لم يراعي أهمية المناسبة الخالدة التي تم إقرار موعد المباراة تزامنًا معها، أو المسمى الذي تحمله ،كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه فخامه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وماتمثله المباراة من أهمية لمزيد من أواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين.
وفيما يلي البيان الذي أصدره اتحاد الكرة كاملاً:
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10149 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياليل مطولك على ها السوبر😊😁😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 18841 ] نشر منذ 2 ساعتين
لعبه هي ليه الاهلي يسوون كذا مايبون يلعبون كله عناد مع تركي ال شيخ
طيب ال شيخ كل شي سواه من اجل مصلحه الكورة المصريه
احسن شي يخليهم يولون والزمالك فيهم خير وبركه
alfahd42[ عدد التعليقات: 18841 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه
انشهد يا ليل مطولك
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2097 ] نشر منذ 2 ساعتين
لله درك يا زعيم
اسمك سبب رئيسي للرعب فهناك من يخاف ويتحاشى ويتحجج من منازلتك ليس إلا خوفآ من ان يسجلة التاريخ ضحية من ضحايا الهلال
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10149 ] نشر منذ 2 ساعتين
👍😊😁
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10149 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ليه ماجاب فريقه يلعبون😊😁المهم ماعلينا الاهم يمنعون الملكي💚☺اليوم من فارتهم😣😊😂
zezu[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف تبونهم يلعبون مع سلقلق💄
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3011 ] نشر منذ 40 دقيقة
لعل في الامر خيرة