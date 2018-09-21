بشكل نهائي.. اتحاد الكرة يعتذر عن إقامة مباراة الهلال والأهلي المصري

طلال الغامدي(صدى):

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا رسميًا، للاعتذار عن إقامة مباراة الهلال والأهلي المصري بصورة نهائية.

وذكر اتحاد الكرة في بيانه : ” يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يعرب عن أسفه لما ورد في بيان النادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر التي تجمع بين بطلي الدوري في البلدين الشقيقين ” .

وأوضح أن البيان الصادر من الأهلي المصري لم يراعي أهمية المناسبة الخالدة التي تم إقرار موعد المباراة تزامنًا معها، أو المسمى الذي تحمله ،كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه فخامه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وماتمثله المباراة من أهمية لمزيد من أواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين.

وفيما يلي البيان الذي أصدره اتحاد الكرة كاملاً: