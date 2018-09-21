بالفيديو.. توضيح من وزير التعليم بشأن تلوث المناهج بالفكر الإخواني

عادل الحربي (صدى):

نفى وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى،أمس الخميس، نفيًا تامًا، تلوّث الكتب والمناهج الدراسية السابقة والحالية بالفكر الإخواني.

وأوضح العيسى خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، أن المشكلة ارتبطت بالأنشطة اللاصفية وما يحمله بعض المعلمين.

وأكد أن المناهج بشكل عام لم يكن فيها إشكال كبير فيما يتعلق بالفكر والمنهج الإخواني، وإنما كانت المشكلة مرتبطة بالنشاطات اللاصفية التي كانت تندرج في بعض المدارس، وأيضًا ما يحمله بعض المعلمين في مثل هذا الجانب.

وأشار إلى أن المملكة مهتمة بالتأصيل الشرعي والجانب الشرعي في المناهج الدراسية، وأن تعكس المناهج قيم المملكة، وقيم المجتمع السعودي، وتتوافق مع سياسة المملكة.