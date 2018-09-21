ارتطام مركبة مُسن في فرع بنك بجدة

نايف السالم(صدى):

شهد حي الزهراء بمحافظة جدة حادثًا مروريًا، حيث ارتطمت مركبة مُسن في فرع بنك محلي بعدما فقد السيطرة أثناء القيادة.

وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة الحادث، وتم إخراج المركبة من الموقع ،ولم ينتج أي إصابات تذكر.

وأكدت معلومات أمنية عدم وجود أي شبهة تعمد وراء الحادث، وأن السائق كان يسير في طريقه الطبيعي، وانحرف عن مساره فجأة، واصطدم بالرصيف وتجاوزه وارتطم بالزجاج الخارجي للبنك.