ارتطام مركبة مُسن في فرع بنك بجدة
شهد حي الزهراء بمحافظة جدة حادثًا مروريًا، حيث ارتطمت مركبة مُسن في فرع بنك محلي بعدما فقد السيطرة أثناء القيادة.
وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة الحادث، وتم إخراج المركبة من الموقع ،ولم ينتج أي إصابات تذكر.
وأكدت معلومات أمنية عدم وجود أي شبهة تعمد وراء الحادث، وأن السائق كان يسير في طريقه الطبيعي، وانحرف عن مساره فجأة، واصطدم بالرصيف وتجاوزه وارتطم بالزجاج الخارجي للبنك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34082 ] نشر منذ 41 دقيقة
مفروض يتم منع كبار السن من القيادة
لسلامتهم وحفاظآ على أرواحهم أولآ
وأرواح الناس والممتلكات
ولأن هذا يشكل خطر عليهم
أدري أن شركات التأمين بيزعلون من كلامي
لكن هذي الحقيقة
alfahd42[ عدد التعليقات: 18827 ] نشر منذ 30 دقيقة
الحمدلله على السلامه يمكن كان مركز على البنك اكثر من الطريق