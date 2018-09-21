بالصور.. رئيس فريق تشيلسي يوزع رقائق البطاطس على المشجعين

نواف السالم(صدى):

في تصرف أشاد به الجماهير، تعامل رئيس مجلس إدارة فريق تشيلسي الإنجليزي ” بروس باك ” بشكل جيد مع مشجعي الفريق الذين انتقلوا لمدينة تيليسانوكي اليونانية لمؤازرة فريقه أمام باوك سالونيكا اليوناني.

وانتظر ” بروس باك ” جميع مشجعي الفريق، خارج الملعب وفي داخل الملعب اشترى أكياس رقائق البطاطس ووزعها عليهم، ثم تحدث معهم وسأل عن أحوالهم بعدما تأخرت الحافلات التي كان من المفروض أن تلقهم للملعب حوالي 4 ساعات.