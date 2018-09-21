التهاب جلدي للأبقار في جازان يثير مخاوف المربيين

تركي السالم(صدى):

ظهرت حالات مرضية بين الأبقار في جازان، أثارت رعب ومخاوف المربيين من الخسائر المادية التي قد تحدث، وعلى إثرها قامت وزارة الزراعة بحظر الأبقار التي ظهر عليها أعراض المرض من البيع في الأسواق احترازيًا.

وأوضح فرع وزارة الزراعة بجازان، أن المرض الذي أصاب الأبقار عبارة عن مرض فيروسي يسمى التهاب الجلد ” العقدي ” ، ولا يشكل أي خطر على الإنسان.

يذكر أن حالا مماثلة قد ظهرت في العارضة منذ عدة أشهر، وتم تحصين أغلب الأبقار في المحافظة.