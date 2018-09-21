التهاب جلدي للأبقار في جازان يثير مخاوف المربيين
ظهرت حالات مرضية بين الأبقار في جازان، أثارت رعب ومخاوف المربيين من الخسائر المادية التي قد تحدث، وعلى إثرها قامت وزارة الزراعة بحظر الأبقار التي ظهر عليها أعراض المرض من البيع في الأسواق احترازيًا.
وأوضح فرع وزارة الزراعة بجازان، أن المرض الذي أصاب الأبقار عبارة عن مرض فيروسي يسمى التهاب الجلد ” العقدي ” ، ولا يشكل أي خطر على الإنسان.
يذكر أن حالا مماثلة قد ظهرت في العارضة منذ عدة أشهر، وتم تحصين أغلب الأبقار في المحافظة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18828 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا شر الامراض
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34082 ] نشر منذ 30 دقيقة
كنت عند صديق لي الأسبوع الماضي في أحد المسارحة
لاحظت عنده نعجه قاعده بوسط الشمس
فيها التهاب والذبان تضايقها فتقعد في الشمس
وماتقدر تمشي
سألته وش فيها
قال هذي ولدت أربعة دفعة وحده
والظاهر صكوها ب👁️ماصلت ع النبي ماخليت بيطري مارحت له
قلت تعال معي جراكل ماء زمزم
في شنطة السيارة
أخذنا جركل وصبيت في طاسه صغيرة
وقريت عليها
أنا مني راقي ولاشي
بس رحمت حالها
وغسلناها بها
أتصل علي بعدها بيومين
يقول لي أنها تحسنت كثير
قلت زين الحمدلله.