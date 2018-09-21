بالفيديو.. ” السبيعي ” يكشف تفاصيل السوبر المصري السعودي والجائزة المالية

طلال الغامدي(صدى):

كشف لؤي السبيعي، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، عن تأجيل لقاء الهلال والاتفاق المقرر إقامته يوم 5 أكتوبر القادم، ضمن منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح ” السبيعي ” في تصريحات قناة ” بيراميدز ” ، أن التأجيل جاء من أجل إتاحة الفرصة أمامه، لمواجهة الأهلي المصري يوم السادس من أكتوبر ضمن منافسات السوبر المصري السعودي.

وأشار رئيس لجنة المسابقات، إلى أن مباراة السوبر المصري السعودي كان مقرر إقامتها في يوم 8 نوفمبر الماضي، إلا أنه تقرر تغيير الموعد؛ نظرًا لالتزامات الأهلي في بطولة أفريقيا.

وأكد ” السبيعي ” أن الفائز في هذه المباراة ستكون جائزته مليون دولار.