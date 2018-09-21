” بيتزي ” أبرز الحاضرين للقاء الفتح والشباب

نواف السالم(صدى):

تداول عدد من وسائل الإعلام، اليوم الخميس، صورة للأرجنتيني مدرب المنتخب السعودي ” خوان أنطونيو بيتزي ” ، توضح تواجده بالمدرج خلال مباراة ناديا ” الفتح والشباب ” والتي جريت اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

وانتهى اللقاء الذي جمع بين فريقي ” الشباب و الفتح ” اليوم الخميس، بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، وسجل اللاعب ” آرثر كايكي ” هدف فريق الشباب بالدقيقة 9 من زمن اللقاء، فيما عادل اللاعب ” ماتياس آغوريغاري ” النتيجة بهدف نادي الفتح بالدقيقة 25.