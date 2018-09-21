إصابات في حادث اصطدام مركبة بمعدة استقرت على المسار السريع دون تحذير

إبراهيم الزهراني(صدى):

أصيب مواطن بإصابات متعددة في الباحة، إثر اصطدام مركبته بإحدى المعدات التي اتخذت من المسار السريع باتجاه الطائف مقرًا لها.

وتفصيلًا، كانت المعدة تقوم بتركيب أعلام وتزيين الطريق المشار إليه أعلاه حيث اتخذت من المسار السريع باتجاه الطائف بعد إشارة الغانم مقرًا لها، وأوقفت معدتها فيه.

وبينما كان العمال يقومون بأعمالهم في تركيب الأنوار وتزيين الشوارع، اصطدمت مركبة بمؤخرة الشاحنة ما أدى إلى إصابة قائد المركبة في الصدر والرأس، واثنين من العمال.

وأوضح شهود عيان، أن فرق الهلال الأحمر نقلت قائد المركبة إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدين أنه لم يكن هناك علامات تحذيرية كافية.

من جانبها، أكدت الجهات الأمنية بمرور الباحة أن الحادث محل التحقيق للتأكد من حقيقة تنفيذ اشتراطات السلامة.