بمناسبة اليوم الوطني 88 الرحالة العنزي يجوب 13 دولة حاملاً علم السعودية

سعيد العجل(صدى):

بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة العربية السعودية حمل علم السعودية على دراجة النارية معربا عن فرحته الغالية بهذة المناسبة ، انطلق الرحالة السعودي محمد راضي المشيطي العنزي بمسيرة دولية على دراجته النارية من محافظة القريات بمنطقة الجوف إلى 13 دولة على مستوي العالم تحت شعار (مبادرة فرحة وطن) ابتداءً من تركيا مرورا في بلغاريا، اليونان، البانيا، مقدونيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، المجر، النمسا، المانيا، هولندا، بلجيكا ووصولاً إلى سفارة المملكة العربية السعودية في باريس ،ويحضر العنزي احتفالات سفارات المملكة في بعض الدول التي يزورها ، وأكد الرحالة العنزي أن الرحلة لها عدة أهداف، فهي رحلة استكشافية يتم التعرف من خلالها على معالم وثقافة بعض دول العالم وكذلك تعريفهم بفرحة اليوم الوطني ال 88 لدى ابن الوطن ، وهي أيضا رحلة رياضية، واضاف ان وطننا يستحق الفداء بالغالي والنفيس والوطن يستحق التضحيات ، وقدم الرحالة العنزي التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهم الله ـ والى صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة الجوف ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني سائلاً المولى عز وجل ان يعيده على وطننا الغالي والشعب السعودي الوفي بالرفعة والرخاء وأن يديم عليه أمنه وأمانه.