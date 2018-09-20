بالصور.. انهيار واجهة مبنى بالعوالي دون إصابات

حسين العلي(صدى):

في تمام الساعة الواحدة والعشرون والدقيقة الحادية عشر من يوم الخميس الموافق العاشر من شهر محرم للعام ١٤٤٠ه‍ ورد بلاغ مفادة انهيار واجهة مبنى بحي العوالي شارع ابراهيم الجفالي وكان الحادث عبارة عن سقوط لوحة مثبتة في تكسية خاصة بمبنى تجاري قيد الانشاء مكون من دورين ادت لسقوط التكسية العلوية للمبنى والمقدرة ابعادها ب بطول 30م وارتفاع 3م صرح بذلك المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن الحادث لم ينجم عنه إصابات في الأرواح ولله الحمد وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة علما بأنه تم استدعاء الجهات المعنية بشأن الحالة.