الموعد المتوقع لصرف العلاوة السنوية للموظفين

عادل الحربي (صدى):

ستطبق لائحة تقويم الأداء الوظيفي” التي ستصدر بنهاية السنة المالية الحالية 2018، على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية.

وقالت مصادر إنه فيما يخص العلاوة السنوية فقرار صرفها كان واضحاً ونص على بدء صرفها للسنة المالية الحالية من تاريخ ٢٠١٨/١/١م؛ وبالتالي من المتوقع صرفها للموظفين بداية العام المقبل 1 – 1 – 2019م.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، سلطان الظاهر، قال إن تقويم الأداء الوظيفي لموظفي الدولة هذا العام، سيكون بنهاية السنة المالية؛ حيث سيتم التعميم بذلك للجهات الحكومية.