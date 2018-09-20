عبور: وظائف نسائية شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة مراكز تنمية الإنسان ” عبور ” لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الخميس، عن توافر وظائف للنساء من السعوديين وغير السعوديين من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع المجموعة في ” الرياض، والقصيم، وخميس مشيط ” .

وأوضحت ” المجموعة ” ، أن الوظائف المتاحة تحت اسم ” ممرضة (القصيم): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في (التمريض، طب عام) + وجود تصنيف الهيئة، حاضنة رعاية شخصية للأطفال (القصيم)، ممرضة (خميس مشيط): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التمريض، ممرضة (الرياض): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التمريض.

وأشارت ” المجموعة ” ، إلى أنه على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظائف القصيم :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_waZM_Muk0XRB3V7awAGs3IAH24SD2668r6ppPYLEFeJZmQ/viewform

للتقديم على وظائف خميس مشيط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedVqOjxXLjGzdnlJZM7ercWEFHmgtO79cB7TVTsNw9OJFitA/viewform

للتقديم على وظائف الرياض:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMffxRYfMHN0JsBLCoT4TmFQKFNYxvH6C18b8qaiyhYj_FTQ/viewform