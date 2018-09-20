بالفيديو.. أول مذيعة تقدم نشرة الأخبار الرئيسية على القناة السعودية

علي القحطاني (صدى):

ظهرت “وئام الدخيل” أول مذيعة على القناة السعودية اليوم الخميس، لتقديم نشرة الأخبار الرئيسية في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وجاء ذلك بعد ساعات من إطلاق القناة السعودية هويتَها الجديدة المتضمنة شعاراً جديداً وحزمة من البرامج.

وشاركت المذيعة السعودية وئام الدخيل زميلها عمر النشوان في تقديم نشرة الأخبار، التي تُبث يومياً على الهواء مباشرة.