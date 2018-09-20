وظائف شاغرة في وزارة الشؤون البلدية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر موقعها الإلكتروني، وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مهندسين زراعيين”؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في القطاع البلدي.

وأوضحت الوزارة أنَّ الشروط المطلوبة هي: سعودي الجنسية، المؤهل العلمي لا يقل عن بكالوريوس في نفس التخصص، معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من خارج المملكة، أن يكون لائقا صحياً، أن لا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم شرعي سابقاً، اجتياز اختبار تحديد المستوى، اجتياز المقابلة الشخصية للوظيفة.

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