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بالصور.. وكيل محافظة جدة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب صابر حباس

بالصور.. وكيل محافظة جدة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب صابر حباس
جدة(صدى):

أدى صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة  بعد صلاة العصر ، اليوم , صلاة الميت على شهيد الواجب صابر أحمد حسين حباس الذي استشهد في الحد الجنوبي .

ونقل سمو وكيل محافظة جدة لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ داعياً الله عز وجل أن يتقبله ويلهمهم وذويهم الصبر والسلوان .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 54412 ] نشر منذ 1 ساعة

إنا لله وإنا إليه راجعون ,,

,, أسأل الله ان يتقبله من الشهداء ، ويحسن عزاء اهله ويكون شفيعاً لهم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله يرحمه ويغفر له

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