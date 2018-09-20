بالصور.. وكيل محافظة جدة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب صابر حباس

جدة(صدى):

أدى صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة بعد صلاة العصر ، اليوم , صلاة الميت على شهيد الواجب صابر أحمد حسين حباس الذي استشهد في الحد الجنوبي .

ونقل سمو وكيل محافظة جدة لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ داعياً الله عز وجل أن يتقبله ويلهمهم وذويهم الصبر والسلوان .