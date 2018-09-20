بالصور.. وكيل محافظة جدة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب صابر حباس
أدى صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة بعد صلاة العصر ، اليوم , صلاة الميت على شهيد الواجب صابر أحمد حسين حباس الذي استشهد في الحد الجنوبي .
ونقل سمو وكيل محافظة جدة لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ داعياً الله عز وجل أن يتقبله ويلهمهم وذويهم الصبر والسلوان .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54412 ] نشر منذ 1 ساعة
إنا لله وإنا إليه راجعون ,,
,, أسأل الله ان يتقبله من الشهداء ، ويحسن عزاء اهله ويكون شفيعاً لهم ,, آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31598 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين
ابن البلد[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له