بالفيديو.. ” آل الشيخ ” ينتقد سلوك عامل تجاه فهد المولد بعد إصابته

نواف السالم(صدى):

انتقد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، سلوك أحد العاملين تجاه نجم الاتحاد فهد المولد، بعدما طلب منه التقاط صورة على طريقة السيلفي، وهو مصاب.

ونشر ” آل الشيخ ” فيديو لفهد المولد وهو يتحرك بصعوبة بسبب الإصابة فيما طلب منه العامل التقاط صورة سيلفي معه وهو ما استجاب له ” المولد ” ، وعلَّق ” آل الشيخ ” قائلًا : ” هذا وقت سيلفي ! ” .

وكان التعاون قد فاز على الاتحاد بخمسة أهداف مقابل ثلاثية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأصبح التعاون في المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري برصيد 5 نقاط، فيما ظل الاتحاد متذيل القائمة بدون نقاط.