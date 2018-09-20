طرح أجهزة آيفون الجديدة في السعودية بدءًا من الجمعة القادمة

علي القحطاني(صدى):

تعرض عدد من الشركات العاملة في سوق الاتصالات السعودية، والمتعاملة مع شركة ” أبل ” العالمية، مساء يوم غد الجمعة 21 سبتمبر الجاري، جهازي ” أبل ” الجديدة بشكل رسمي: ” ‏iPhone xs “، و ” ماكس iPhone xs ” ، وذلك في معارض ومراكز للشركات في المدن الرئيسة.

وتطرح الشركات الأجهزة الجديدة وهي: آيفون XS ، وآيفون XS ماكس، والذي قدمت فيه خياري عرض 6.5 و5.8 بوصة، وسيكون الأكبر باسم ” آيفون XS ماكس ” ، ويأتي بألوانه الثلاثة ” الذهبي والفضي والرمادي ” .

ودعم الهاتفين من طراز xs بتقنية شاشة ” أوليد ” ذات الألوان الأكثر دفئًا، التي تم إضافة مجموعة من الخصائص الأكثر تميزًا لها.

وأوضحت ” الشركة الأمريكية ” ، أنها عززت هاتفها بتقنيات مميزة للواقع الافتراضي المعزز، مشيرة إلى أنه سيكون مثالياً لمحبي أجهزة الألعاب، وستصل سعة التخزين الداخلية إلى الهاتفين إلى 512 جيجابايت، وتتراوح أسعار جهاز iPhone xs بين 4299 و5899 ريالا.

وتتراوح أسعار ” ماكس iPhone xs ” بين 4749 و 6299 ريالا، وذلك حسب سعة التخزين.