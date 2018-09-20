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مواطن يشتري دقيق مخلوط بقطع زجاج ويبلغ عن المطحنة

مواطن يشتري دقيق مخلوط بقطع زجاج ويبلغ عن المطحنة
حمود العنزي(صدى):

عثر أحد المواطنين على قطع زجاج مطحونة مع دقيق كان قد اشتراه من مطحنة دقيق بالرياض، ما دفعه إلى تقديم بلاغًا رسميًا ضد المطحنة.

وتفصيلًا، أوضح المواطن أن اشترى الدقيق منذ يومين من مطحنة يديرها مقيم من جنسية عربية، إلا أن ربة البيت اكتشفت وجود قطع زجاج مطحونة معه قبل إعداده للأسرة.

وأكد أنه فحص كمية الدقيق التي اشتراها كلها، ليجد أنها تحتوي على قطع زجاج تم خلطها بالدقيق، وبالفعل قدَّم بلاغًا رسميًا لهاتف البلاغات لأمانة الرياض.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 54398 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, ياليت تحشون الطحين في حلق الغشاش ,,

[ عدد التعليقات: 54398 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, ياليت تحشون الطحين في حلق الغشاش ,,

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