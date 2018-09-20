سما المصري تعلن توبتها وتحذف صورها غير المحتشمة

القاهرة(صدى):

أفصحت الفنانة ” سما المصري ” ، اليوم الخميس، عن توبتها بتدوينة نشرتها على حسابها الشخصي بموقع ” إنستقرام ” ، وأعلنت عن حذف كل صورها الجريئة منه.

وقالت ” سما ” ، في التدوينة التي نشرتها: يا رب قدرني على اللي في نيتي ونور طريقي ونور بصري وبصيرتي وأبعد عني اللي مش عايزه اعمله تاني ولا اللي يزعلك مني ويزعل الناس مني، أنا بدأت انضف حاجات كتير من صور وفيديوهات هنا الشيطان وزني عليها ومليش فيس ولا تويتر امسح من عليه حاجه مش بتوعي بس أنا السبب إني إديتهم فرصة ينزلوا صوري الوحشة عندهم.

وأضافت ” سما ” ، في تدوينتها يارب محتاجة وقت عشان انضف للأبد كل حاجة خليك واقف جمبي، كما طالبت متداولي صورها بحذف أي صور جريئة تسيئ إلى توبتها.

وكانت الفنانة الاستعراضية ” سما المصري ” تعرضت لأزمة صحية الأيام الماضية، وكتبت على حسابها الأربعاء الماضي: أنا تمام، كل اللي سأل عليا ماتقلقوش هابقي كويسة وأنتوا واحشني أوي، معلش هو بني آدم متصاب دائمًا والحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا، وأنا أحسن من ناس كتير تانية، ربنا يشفي كل مريض ويشيل الألم من جسم أي حد تعبان.