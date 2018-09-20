السيف: وظائف إدارية وفنية شاغرة بنجران وجازان

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة ” السيف ” مهندسون مقاولون القابضة، اليوم الخميس، على توافر وظائف إدارية وفنية لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في ” نجران، وجازان ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الخميس، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مدير العقود : درجة البكالوريوس في الهندسة، عدد وظيفتين مساح كمي: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة ” نجران ” ، عامل مهني: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة ” جازان ” .

وأشارت ” الشركة ” إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا..