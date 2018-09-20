بالصور.. الأمير محمد بن فيصل يحيي الجماهير الهلالية وسط ترحيب كبير من الجمهور

نواف السالم:تصوير:محمد السعران(صدى):

حضر سمو الأمير محمد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، إلى ستاد جامعة الملك سعود المقام عليه مباراة الهلال والباطن، حيث حيَّا الأمير محمد بن فيصل الجمهور وسط تفاعل كبير وترحيب من الجماهير الهلالية.

وبدأت المباراة بين الهلال والباطن، قبل قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين، حيث يحتل الهلال المركز الثالث في الترتيب فيما يحتل الباطن المركز الـ11.

ومن المنتظر أن تقيم إدارة الزعيم احتفالية بين شوطي المباراة بمناسبة اليوم الوطني88، وستتضمن فقرات متنوعة.