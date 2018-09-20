باسمح: وظائف إدارية شاغرة للسعوديين بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات باسمح التجارية، اليوم الخميس، عن توافر وظائف إدارية للسعوديين من حملة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع المجموعة في محافظة جدة.

وأوضحت ” المجموعة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الخميس ومستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مدير السلامة والأمن: درجة البكالوريوس (الهندسة الصناعية، البيئة)، أو ما يعادلها، موظف مشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص الضيافة.

وأشارت ” المجموعة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا..