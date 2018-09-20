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هيفاء وهبي تتفاعل مع شاب انفصل عن حبيبته بسبب أغنيتها ” حوا “

هيفاء وهبي تتفاعل مع شاب انفصل عن حبيبته بسبب أغنيتها ” حوا “
أماني الغامدي(صدى):

أدت أغنية الفنانة هيفاء وهبي الجديدة ” حوا ” ، إلى انفصال حبيبين عن بعضهما.

ونشر شاب يدعى ” أسامة نهايلي ” تغريدة عبر حسابه بـ ” تويتر ” قال فيها : أنا بحاجة إلى مساعدة هيفا وهبي لأن حبيبتي حظرتني (block) بسبب أغانيها، ماذا يجب أن أفعل الآن، هل من الضروري أن تقوّي البنات ضدّنا؟.

وردت الفنانة ” هيفاء وهبي ” ، على التغريدة معلقة بالقول : عليك المحاولة بجهد أكثر عزيزي قبل أن ترسل لك أغنية مزيكا هيدا.


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