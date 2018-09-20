المملكة تحقق رقمًا قياسيًا في ” غينيس ” لأكبر علم من طائرات الدرونز

عادل الحربي (صدى):

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن، تحقيق المملكة رقمًا قياسيًا تم تسجيله باسمها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر علم مشكل من طائرات الدرونز.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: سعداء بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه لتحقيق رقم قياسي جديد يسجل باسم الوطن في اليوم الوطني 88 ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر علم مشكل من طائرات الدرونز.

وأوضح الاتحاد أن ارتفاع العلم يبلغ 400 متر وعرضة 350متر، مؤكدًا أنه تم تشكيله من خلال 300 طائرة درون.