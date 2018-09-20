للجنسين.. وظائف شاغرة في شركة علم بالرياض والدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وإحدى الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، والدمام.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مدير التغيير التشغيلي للنساء/ الدمام، مطور تطبيقات/ مهندس أول للرجال/ الرياض.

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