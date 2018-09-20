وزارة الحج والعمرة تنظم ورشة عمل لتطوير نظم خدمات نقل الحجاج والمعتمرين

سعيد العجل(صدى):

نظمت وزارة الحج والعمرة مؤخرًا ورشة عمل لمبادرة تطوير النظم الإدارية والتشغيلية لدى الجهات المشرفة والشركات المشغلة العامة في خدمات نقل الحجاج والمعتمرين، تحت رعاية معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وافتتحها معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وشاركت بها القطاعات العاملة بخدمات نقل الحجاج والمعتمرين، ومجموعة من الخبراء المحليّين و العالميين في مجال إدارة الحشود، وأنظمة النقل العام، وذلك بفندق هلتون بمحافظة جدة.

وتهدف ورشة العمل التي تأتي ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها الجهات المشرفة والشركات المشغلة في خدمات نقل الحجاج والمعتمرين وعرض التوصيات المقترحة لمواجهة تلك التحديات و تطوير النظم الإدارية والتشغيلية بالتعاون مع الشركاء في منظومة خدمات الحج والعمرة، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات عالمياً في مجال النقل بشكل عام وتكنولوجيا النقل على وجه الخصوص.

و في كلمة لسعادة قائد مكتب تحقيق الرؤية وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبد العزيز وزان، عرّف بجهود المكتب في متابعة تحقيق المبادرات المنبثقة عن برامج رؤية المملكة 2030 ومنها برنامج التحول الوطني 2020.

بعد ذلك قدم سعادة المشرف العام على قطاع نقل الحجاج والمعتمرين الدكتور بسام بن أحمد غلمان، تعريفاً بأعمال وكالة النقل كما استعرض المشاريع العاجلة التي نفذت لموسم حج 1439هـ، إضافة إلى مبادرة التحول الوطني لوكالة النقل وما انبثق منها من عمليات، كما عرف غلمان بمبادرات برنامج مركز ضيوف الرحمن لوكالة النقل.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا لأهم مشاريع وكالة الوزارة لشؤون نقل الحجاج والمعتمرين، وأهداف هذه الورشة و العمليات التي تحتويها كمشروع طموح لمستقبل نقل الحجاج والمعتمرين ضمن مبادرة “تطوير وتشغيل خدمات نقل الحجاج والمعتمرين ” .

ثم استعرض سعادة الدكتور / نادر بن تركي أبوطالب، تفاصيل مبادرة التحول الوطني لوكالة النقل وحالة مبادرات برنامج ضيوف الرحمن لوكالة النقل وعرض فيديو مرئي مفصل عن البرنامج والمبادرات.

من جانبه استعرض الأستاذ يوسف بن صالح البطحي مدير ادارة الخدمات التقنية بوكالة الوزارة لشؤون نقل الحجاج والمعتمرين جهود الوكالة في توظيف التقنيات في إدارة عمليات النقل والعمل على متابعة الأداء والرقابة والتحكم ضمن الخطط التشغيلية الموضوعة.

يذكر أن مشروع تطوير خطط الأنظمة التشغيلية لأنماط نقل الحجاج والمعتمرين، يهدف إلى المساهمة في دعم أهداف الوزارة الاستراتيجية وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتطوير قوالب ونماذج العمل وضبط عمليات النقل فيما يخدم أنماط نقل الحجاج والمعتمرين لتصبح منظومة عمل متكاملة متطورة ترتكز على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيق كافة التحديثات بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وفقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، وذلك من خلال تفعيل الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة في منظومة نقل ضيوف الرحمن بين مدن الحج والعمرة والمشاعر المقدسة لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة ، و رفع مستوى التنسيق لتفعيل دور الشركات في نقل الحجاج بما يضمن تحديث التنظيمات ويتناسب مع المستجدات ، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق خفض تكاليف التشغيل وتحقيق الوفرات.

و تخلل الورشة التي اختتمت أعمالها اليوم أوراق عمل تمحورت حول الإطار العام لنقل الحجاج والمعتمرين بمختلف عناصره من مقاصد ووجهات الرحلة، و البنى التحتية، و وسائط النقل وغيرها. واستعراض بعض من مشاهدات وإحصاءات موسم حج 1439هـ ، بالإضافة إلى مشاركة من مختلف الجهات المعنية حيث تم عرض أدوار ومهام الجهات العاملة بنقل الحجاج والمعتمرين، ومستقبل نقل الحجاج والمعتمرين بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.