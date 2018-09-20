الاتصالات السعودية: وظائف إدارية شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الخميس، عن توافر وظائف إدارية شاغرة للرجال من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الخميس ومستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” محلل أول ضمان الجودة: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة، مدير قسم سياسات الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

وأضافت ” الشركة ” ، أنه ضمن الوظائف المتاحة محلل أول عمليات تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الالكترونيات والاتصالات، الكهربائية، الحاسوب، الهندسة الميكانيكية)، أخصائي تنمية الموارد البشرية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة).

وأشارت ” الشركة ” ، إلى إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا..