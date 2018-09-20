بالفيديو.. أحمد موسى يحقق رقما قياسيا بعد هاتريك القادسية

طلال الغامدي(صدى):

حقَّق الدولي النجيري أحمد موسى، لاعب نادي النصر، تعادلًا مع الرقم المسجل لـ اللاعب محمد السهلاوي، بعد تسجيله هاتريك في مرمى القادسية.

وكان النصر قد فاز على القادسية، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بثلاثية نظيفة، وقد سجَّل الأهداف الثلاثة أحمد موسى.

يذكر أن أخر هاتريك سجله لاعبي النصر في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين كانت بأقدام محمد السهلاوي في موسم 2015 أمام هجر الذي هبط لدوري الدرجة الأولى السعودي.

ويحتل نادي النصر، صدارة ترتيب فرق الدوري برصيد 9 نقاط، ومن المنتظر أن يخوض مباراة أمام التعاون يوم الاثنين القادم حيث يعتزم العالمي تعزيز صدارته.