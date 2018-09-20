اليوم الوطني للمملكة يفخر به كل مواطن سعودي

إبراهيم الخزمري(صدى):

قال فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري

إن أهل هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية يفخرون ويفاخرون ببلدهم في كل مكان وزمان ويتذكرون يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة ما كانوا عليه وما أكرمهم الله به.

يومنا الوطني 88 يذكرنا بمؤسس هذه البلاد الإمام الصالح والملك العادل عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وما قام به من أعمال وجهود مخلصة لتوحيد هذه البلاد المباركة المترامية الأطراف ووسمها باسم المملكة العربية السعودية وكان ذلك في 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق 23 سبتمبر 1932م

وأضاف فضيلته منذ ذلك اليوم الباقي في الذاكرة ( الأول من برج الميزان) نتذكر توحيد تلك الاقاليم والبلدان في كيان واحد أرسى فيه تعاليم الإسلام السمحة وقيمه العظيمة، وتجمع أهلها كلمة واحدة وراية واحدة تسودهم المحبة والإخاء، لتكون هذه البلاد منطلقًا لنشر السلام والدعوة إلى الخير في كل أصقاع العالم حتى صارت مضرب المثل بحمد الله.

وأضاف العمري: واليوم تتبوأ بلادنا مكانة عالية بين كيانات العالم من حيث التطور والتقدم والأمن والأمان والفضل لله ثم لتطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيمها التي تمثل أساسًا للحكم في المملكة العربية السعودية منهجًا وشريعةً ودستورا في نظام إسلامي لا تكاد تجد له مثيل.

وسار على درب المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله أبناؤه القادة الميامين البررة الملوك (سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله) رحمهم الله تعالى ومن بعدهم الملك المفدى صاحب الحزم والعزم والوفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله وأطال في عمره فقد أخذ على عاتقه إكمال المسيرة المباركة يعاضده ويؤازره ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، – سددهما الله جميعًا فيومنا الوطني الثامن والثمانون يمر ببلادنا المباركة المملكة العربية السعودية وهي مواكبة لدول العالم برؤية ثاقبة 2030 تحقق تطورًا يضاهي العالم المتقدم

وبلحمة قوية تسر القريب والبعيد.

حفظ الله بلادنا وولاة أمرنا وشعبنا.