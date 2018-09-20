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” طارق الحبيب ” يوضح ملابسات صورته مع لاعبي الهلال

” طارق الحبيب ” يوضح ملابسات صورته مع لاعبي الهلال
نواف السالم(صدى):

قال الدكتور ” طارق الحبيب ” استشاري الطب النفسي ، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” معلقًا على الصورة التي تم تداولها لعدد من لاعبو الهلال معه خلال دورة تدريبية أقيمت في لندن، إن هذه الصورة لا علاقة لها بما يجري هذه الأيام، وإنما تم التقاطها في نهاية دورة تدريبية قدمتها لنادي الهلال كنشاط ثقافي لهم في لندن ولا علاقة لها باللاعب أحمد موسى.

وكانت ” الصورة ” ، قد جرى تداولها وذُيلت بعبارة كُتب عليها: دع القلق فأحمد موسى مجرد إنسان، وتم نسبها للدكتور طارق الحبيب، ليرد مفندًا ملابساتها وتفاصيلها.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 548 ] نشر منذ 1 ساعة

مع لاعبي وليس مع لاعبو
الرجاء تغيير العنوان

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