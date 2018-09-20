” قرقاش ” عن خطاب عبدالملك الحوثي: ” شخص مغتصب “

أبوظبي(صدى):

علّق الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، خطاب عبدالملك الحوثي زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية، على قناة ” المسيرة ” ، مؤكدًا على ترديده الخطاب الطائفي المعتاد له بحذافيره.

وقال ” قرقاش ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” في كلمته على قناة المسيرة ردد عبدالملك الحوثي الخطاب الطائفي المعتاد بحذافيره من متاجرة بالقضية الفلسطينية إلى هجومه على أمريكا والحقيقة أن الموضوع أبسط فأزمة اليمن هو المسؤول الأول عنها بمشروعه الطائفي وإغتصابه للسلطة وإنقلابه على الدولة ” .