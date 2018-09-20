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بالفيديو.. هكذا هنأ الشيخ محمد بن راشد السعوديين باليوم الوطني

بالفيديو.. هكذا هنأ الشيخ محمد بن راشد السعوديين باليوم الوطني
علي القحطاني (صدى):

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد ” حفظهما الله ” باليوم الوطني.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” مبروك للشعب السعودي يومهم الوطني . مبروك للملك وولي عهده إنجازات تسارع بالمملكة نحو المجد والعلياء .. كل عام والإمارات والمملكة معاً أبداً ”


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