بالفيديو.. هكذا هنأ الشيخ محمد بن راشد السعوديين باليوم الوطني

علي القحطاني (صدى):

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد ” حفظهما الله ” باليوم الوطني.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” مبروك للشعب السعودي يومهم الوطني . مبروك للملك وولي عهده إنجازات تسارع بالمملكة نحو المجد والعلياء .. كل عام والإمارات والمملكة معاً أبداً ”