بالفيديو.. هكذا هنأ الشيخ محمد بن راشد السعوديين باليوم الوطني
هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد ” حفظهما الله ” باليوم الوطني.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” مبروك للشعب السعودي يومهم الوطني . مبروك للملك وولي عهده إنجازات تسارع بالمملكة نحو المجد والعلياء .. كل عام والإمارات والمملكة معاً أبداً ”
مبروك للشعب السعودي يومهم الوطني . مبروك للملك وولي عهده إنجازات تسارع بالمملكة نحو المجد والعلياء .. كل عام والإمارات والمملكة معاً أبداً .. pic.twitter.com/oD4NIwp37U
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34057 ] نشر منذ 28 دقيقة
كل عام
والمملكة والأمارات بخير🤗