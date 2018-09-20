القبض على 3 من المتسللين الإثيوبيين برفقتهم امرأتان بعصماء

علي القحطاني(صدى):

تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بتربة، اليوم الخميس من القبض على 3 من المتسللين الإثيوبيين وبرفقتهم امرأتان، بمنطقة عصماء.

وقامت الدوريات بإحالة المقبوض عليهم جميعاً، وتسليمهم للجهة المختصة؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويذكر أن الفِرَق الميدانية تواصل الحملات الأمنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومن يقوم بتشغيلهم أو إيوائهم.