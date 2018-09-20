القبض على 3 من المتسللين الإثيوبيين برفقتهم امرأتان بعصماء
تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بتربة، اليوم الخميس من القبض على 3 من المتسللين الإثيوبيين وبرفقتهم امرأتان، بمنطقة عصماء.
وقامت الدوريات بإحالة المقبوض عليهم جميعاً، وتسليمهم للجهة المختصة؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
ويذكر أن الفِرَق الميدانية تواصل الحملات الأمنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومن يقوم بتشغيلهم أو إيوائهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34057 ] نشر منذ 1 ساعة
تمام👍
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31584 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يكفينا شرهم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11222 ] نشر منذ 36 دقيقة
عســاهــم الســاحـق المــاحـق المتــلاحـق .