النيابة: السجن 15 عامًا لمرتكب هذه الجريمة

علي القحطاني (صدى):

أكدت النيابة العامة، أن استعمال أو حمل أو بيع أو شراء الأسلحة الحربية، تعتبر جريمة كبيرة موجبة التوقيف.

وأوضحت النيابة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، أن مرتكب هذه الجريمة يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وبغرامة تصل مائة وخمسين ألف ريال.

وأشارت إلى أن الأسلحة الحربية هي الأسلحة والذخائر والتجهيزات التي صممت للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات.