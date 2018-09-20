النيابة: السجن 15 عامًا لمرتكب هذه الجريمة
أكدت النيابة العامة، أن استعمال أو حمل أو بيع أو شراء الأسلحة الحربية، تعتبر جريمة كبيرة موجبة التوقيف.
وأوضحت النيابة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، أن مرتكب هذه الجريمة يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وبغرامة تصل مائة وخمسين ألف ريال.
وأشارت إلى أن الأسلحة الحربية هي الأسلحة والذخائر والتجهيزات التي صممت للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34057 ] نشر منذ 1 ساعة
ياساتر.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31584 ] نشر منذ 58 دقيقة
طيب.والي عنده في البيت.ولا يستخدمها وش.ضعه معكم