إيمري مدافعًا عن رونالدو: نحن لسنا نساء نحن نلعب كرة القدم

ماجد محمد(صدى):

دافع لاعب وسط يوفنتوس ” إيمري تشان ” عن زميله ” كريستيانو رونالدو ” ، بعد تعرض الأخير للطرد أمام ” فالنسيا ” ، عقب مرور نصف ساعة فقط بمباراته الأولى أوروبيًا بقميص ” البيانكونيري ” .

وتعرض النجم البرتغالي ” رونالدو ” للبطاقة الحمراء، بسبب جذبه لشعر ” جيسون موريلو ” دون كرة، وانتهى اللقاء بفوز يوفنتوس 2-0.

وقال ” إيمري تشان ” في تصريحات عن طرد ” رونالدو ” : عندما تشاهد الواقعة هل يستحق ذلك البطاقة الحمراء؟ ، مضيفًا سمعت أن ذلك بسبب جذب ” رونالدو ” لشعر المنافس، نحن لسنا نساء نحن نلعب كرة القدم.

وأكمل ” إيمري ” ، إذا قمت بإعطاء بطاقة حمراء بسبب تلك الكرة لأنها تستحق، إذا سيتم طرد أي لاعب بعد أي مخالفة في المباراة، بنسبة 100% تلك الواقعة لا تستحق البطاقة الحمراء.

وعلى صعيد أخر تعرض ” تشان ” لحملة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته بداعي ” التمييز الجنسي ” بين الرجال والسيدات.