مستشار قانوني يوضح عقوبة استغلال ولي الأمر للطفل من أجل التكسب المادي

عادل الحربي(صدى):

أكد المستشار القانوني، المحامي محمد التمياط، أن أنظمة الحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، تجرم نشر أولياء الأمور مقاطع لأبنائهم وبناتهم من أجل الشهرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتجرم استغلال الشركات للأطفال، كوسيلة لكسب المال بالنسبة لأولياء أمورهم.

وقال التمياط، إن استغلال ولي الأمر لسلطته على الطفل من أجل التكسب المادي عن طريقه يدرج ضمن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأضاف أنه توجد عدة عقوبات في هذا النظام نذكر منها ” يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بهما معاً “.