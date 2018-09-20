غدًا.. استمرار هطول الأمطار على 5 مناطق وغيوم على 3 أخرى

مكة المكرمة(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة على المناطق، غدًا الجمعة.

وأوضحت الهيئة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة و المدينة المنورة) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما تبقى السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تخللها سحب رعدية على مناطق (حائل، الجوف وتبوك).

وتزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة و لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.