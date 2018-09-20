إحصائية: ريال مدريد الأكثر تسديدًا وبرشلونة الأول بالاستحواذ في الدوري الأوروبي

نواف السالم(صدى):

عمل فريق ريال مدريد الإسباني، على تقديم أداءً رائع في مستهل مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه 3-0 على روما، في مباراة كان فيها ” الملكي ” الأكثر تسديدًا على مرمى المنافس من بين كل مواجهات الجولة الافتتاحية.

وسيطر لاعبو الريال تحت قيادة المدرب ” جولين لوبيتغي ” خلال المباراة على أسلحة الفريق الإيطالي، وحقق فوزًا كبيرًا عليه، بعدما سدد 30 مرة نحو المرمى (منها 11 بين الثلاث خشبات)، وفقًا للإحصائيات الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا “، بنسبة توفيق بلغت 10%.

وضمت الإحصائية أن يوفنتوس هو ثاني أكثر الفرق تسديدًا على مرمي الخصم بـ28 تصويبة (بينها 6 فقط بين الثلاث خشبات) ، وذلك بعد خسارة ” فالنسيا ” في ملعب ميستايا (0-2) .

وأوضحت ” الإحصائية ” ، أن مانشستر سيتي الذي سقط بشكل مفاجئ على أرضه أمام ليون (1-2) 23 تسديدة، في حين صوب ” برشلونة ” الذي اكتسح بي اس في إيندهوفن (4-0)، 21 مرة على مرمى الخصم.

وأشارت ” الإحصائية ” ، إلى تصدر ” أتلتيكو مدريد ” بفوزه على موناكو (2-1) بملعب لويس الثاني قائمة أكثر الفرق فاعلية، حيث من كان أقل الفرق تصويباً بـ7 تسديدات فقط، بعد أيك أثينا، ولكن فاعليته كانت أكبر بعدما سجل هدفين بنسبة توفيق 28.57%.

وبيّنت ” الإحصائية ” أن برشلونة الأكثر استحواذًا على الكرة بنسبة 68%، متفوقا بـ3% عن نابولي الذي تعادل مع النجم الأحمر (0-0)، ولكن استحواذ مانشستر سيتي الذي يدربه بيب غوارديولا بنسبة 63% لم يحل دون خسارته أمام ليون.

وفيما ترجم ” أياكس ” الاستحواذ بنسبة 62% إلى فوز (3-0) على أيك أثينا، وبنفس النسبة استحوذ شاختار خلال مباراته هوفنهايم (2-2)، وفاز دورتموند في بروج (0-1).