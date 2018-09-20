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تركي آل الشيخ : أهلاً بالأهلي المصري بين أهله وفي بيته الثاني الرياض

تركي آل الشيخ : أهلاً بالأهلي المصري بين أهله وفي بيته الثاني الرياض
ماجد محمد(صدى):

علق معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، على إقامة مباراة السوبر السعودي المصري بين الأهلي والهلال 6 أكتوبر بالرياض.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أهلاً بالأهلي المصري بين أهله وفي بيته الثاني الرياض.

وأضاف : مباراة ستكون ناجحة بكل المقاييس، وأتوقع أن تكون العوائد الفنيه والمالية ممتازه للفريقين.

ووصل الاتحادان السعودي والمصري لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى اتفاق على إقامة مباراة السوبر السعودي المصري يوم 6 أكتوبر بالرياض بين فريقي الأهلي والهلال

 


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