تركي آل الشيخ : أهلاً بالأهلي المصري بين أهله وفي بيته الثاني الرياض

ماجد محمد(صدى):

علق معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، على إقامة مباراة السوبر السعودي المصري بين الأهلي والهلال 6 أكتوبر بالرياض.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أهلاً بالأهلي المصري بين أهله وفي بيته الثاني الرياض.

وأضاف : مباراة ستكون ناجحة بكل المقاييس، وأتوقع أن تكون العوائد الفنيه والمالية ممتازه للفريقين.

ووصل الاتحادان السعودي والمصري لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى اتفاق على إقامة مباراة السوبر السعودي المصري يوم 6 أكتوبر بالرياض بين فريقي الأهلي والهلال