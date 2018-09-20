مواطن لـ الزكاة والدخل: ” ادفع الضريبة مرتين ” .. والأخيرة ترد عليه

نايف السالم(صدى):

اشتكى مواطن من دفع الضريبة للموردين الذين اشترى منهم بضاعة، وكذلك دفعها لهيئة الزكاة والدخل، متسائلًا كيف يدفع الضريبة مرتين.

وقال المواطن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” واحد عنده محل واشترى بضاعة من موردين ودفع لهم الضريبة وشلون تاخذون منه ضريبة وهو دفعها؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ بالنسبه لي قاعد ادفع على خطين لكم وللمورد وزود عليهم إيجار رسوم بلدية وزكاة ودخل ومكتب عمل وجوازات والله الواحد ما يدري وش يسوي وش يخلي ” .

من جانبه، ردّ حساب خدمة العملاء التابع للهيئة على ” تويتر ” ، قائلًا : ” عزيزي عبدالعزيز، يمكن للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تم تكبدها عند شراءه للسلع والخدمات محليا أو استيرادها من أجل القيام بنشاط اقتصادي في سياق قيامه بتوريدات خاضعة للضريبة ” .

وردّ المواطن قائلًا : ” وشلون يعني تقصد بالخدمات هي المصروفات ” ، فيما أجاب الحساب : ” عزيزي عبدالعزيز، يمكنك الإطلاع على قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط التالي هنــــا..

وتسائل المواطن : ” طيب فهمنا وش معنا الخدمات السؤال نخصم المصروفات مع المشتريات أو بس المشتريات ” .

وقالت الهيئة : ” عزيزي عبدالعزيز، يمكن خصمها في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي والذي يتضمن عمل توريدات خاضعة للضريبة، و يتم ادراج المصروفات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% في الاقرار الضريبي في البند السابع (المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة الاساسية) ” .