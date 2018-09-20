بالصور.. تعرّف على أقدم واحة بالعالم في ” عين البركان ” شمال المدينة

علي القحطاني (صدى):

تعتبر واحة ” خيبر ” ، إحدى أندر وأقدم الواحات في العالم على الإطلاق، وقد اشتهر اسمها في العالم الإسلامي لما لها من تاريخ إسلامي مرتبط بسيدنا محمد ” صلى الله عليه وسلم ” .

ووفقًا للمؤرخين، فإن واحة خيبر تم تأسيسها منذ 6 قرون قبل الميلاد، وهي تقع في نطاق المدينة المنورة حيث تبعد عنها 150كلم شمالاً.

بداية، فإن اسم ” خيبر ” له 3 تفسيرات كما يذكرها البلدانيون، حيث يرى بعضهم أنها مشتقة من أرض خبرة أي طيبة الطين وسهلة، وهو ما جعلها أرضاً زراعية بامتياز، ويرى بعض آخر أن خيبر اسم لشخص من العماليق، نزل بها وسميت باسمه، وجاء الرأي الثالث بأن الخيبر، في لغات قديمة، هو الحصن، ولكون هذه البقعة الأكثر حصوناً سميت خيابر ومفردها خيبر.

وأما عن حصون خيبر المذكورة في الرأي الثالث، فهم ثمانية حصون حيث تعد من أكثر مدن العالم تحصيناً في القديم، وتحيط بها الحرات البركانية صعبة العبور، وتتواجد ثمانية حصون منيعة على مرتفعاتها.

وتسمى هذه الحصور بالآتي: حصن ناعم، وحصن الصعب، وحصن قلعة الزبير، وحصن النزار، وحصن أبي، وحصن القموص، وحصن الوطيح، وحصن السلالم.

كما توجد في خيبر وحدها 6 سدود للمياه، تسقي بها النخيل وكذلك يوجد بها أكثر من 20 عينًا تضخ المياه بكثيرة تجاه واحات النخيل، ولكنها لم تكن نشطة في المجال الزراعي فقط بل بالمجال التجاري والصناعي للعديد من الأنشطة التي قامت على جنبات حرة خيبر الشهيرة.

وفيما يخص التجارة، فهي واحة تقع على أحد الطرق التجارية الشهيرة في الجزيرة العربية، وتعد سوق النطاة في خيبر الواقعة في قلعة النطاة سوقاً شهيرة ترتادها الناس من الشام ونجد.

ذكرنا في هذا التقرير أن خيبر مرتبطة بالسيرة النبوية الشريفية، فقد تم فتحها من قبل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته القادمين من المدينة المنورة، و اتفق مع أهالي خيبر من اليهود على إعمار خيبر والعمل في بساتينها ومزارعها ومنحهم الأمان والحماية.