ندوة الصيدلة النفسية تعلن اكتمال العدد المقرر وإقفال التسجيل

سعيد العجل(صدى):

أعلنت اللجنة المنظمة لندوة الصيدلة النفسية الحادية عشر إقفال التسجيل في الندوة نظراً لاكتمال العدد وبعد الإقبال الكبير على التسجيل في هذه الندوة .

وستبدأ فعاليات الندوة التي ينظمها مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض صباح يوم الخميس القادم الموافق 17 محرم 1440هـ . برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري .

وقال المدير التنفيذي لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني “إن الندوة تضم عدداً من الفعاليات والبرامج والمحاضرات ويحاضر فيها نخبة من استشاريي الطب النفسي والصيادلة والباحثين، وتأتي امتداداً للندوات السابقة التي شكلت توصياتها نقلة في العمل الصيدلي النفسي على مستوى المملكة”.

وأشاد مدير مجمع الأمل بالإقبال الكبير على التسجيل في هذه الندوة والذي يعكس أهميتها والمستوى المتميز الذي وصلت إليه منوهاً بانجازات مجمع الأمل في قسم الصيدلة خلال العام الماضي والتي ساهمت في تطوير البرامج على مستوى المستشفيات النفسية ومن أهمها نشر الوعي بثقافة توثيق الأخطاء الطبية وتفعيل عيادة الكلوزابين والتثقيف الدوائي وتخصيص صيدلية خاصة بقسم الطوارئ لخدمة الحالات التي تراجع الطوارئ , وتفعيل مركز معلومات الأدوية .

وقدم الدكتور محمد القحطاني شكره وتقديره لمدير عام صحة الرياض وللمسئولين بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض على رعايتهم ودعمهم لبرامج التطوير والتحسين ، كما نوه بالجهود التي بذلها العاملون بقسم الصيدلية بالمجمع وباللجنة المنظمة للندوة .