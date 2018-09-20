إقامة مباراة السوبر السعودي المصري بين الأهلي والهلال 6 أكتوبر بالرياض

نواف السالم(صدى):

توصل الاتحادان السعودي والمصري لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى اتفاق على إقامة مباراة السوبر السعودي المصري يوم 6 أكتوبر بالرياض بين فريقي الأهلي والهلال.

وفي السياق نفسه، اتفق الاتحادان، في بيانٍ مشترك، على إقامة لقاء السوبر المصري السعودي لأبطال الكؤوس بين الزمالك والاتحاد في مصر.

وأوضح الاتحادان، خلال البيان المشترك، أنه في إطار العلاقة الأخوية التي تربط بينهما، وأيضًا الشعبية التي يتمتع بها الناديان الكبيران الأهلي والهلال، ستقام مباراة كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياض يوم 6 أكتوبر.

وستقام المباراة تحت إشراف وزيري الشباب والرياضة في البلدين، المستشار تركي آل الشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وذلك بين الأهلي والهلال، باعتبارهما بطلي الدوري في البلدين.