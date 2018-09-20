” إمارة مكة ” توضح حقيقة انحراف قطار الحرمين عن مساره

نايف السالم(صدى):

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء المتداولة حول انحراف قطار الحرمين عن مساره.

ونفت الإمارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” صحة هذه الأنباء، قائله ” لا صحة لانحراف قطار الحرمين عن مساره كما أشارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي “.

وأوضحت الإمارة أنه جرى تنفيذ فرضية لخروج القطار عن مساره بالتعاون بين هيئة النقل العام والدفاع المدني وعددٌ من الجهات ذات العلاقة.